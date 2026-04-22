Tierquälerei

Katzen gequält und getötet – «massive Verletzungen»

Zwei Katzen, beide mutmaßlich brutal misshandelt und getötet – und das innerhalb weniger Tage. Wer kann Hinweise zu den schrecklichen Taten geben?

Die Polizei sucht nach dem Täter oder den Tätern. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei sucht nach dem Täter oder den Tätern. (Symbolbild)

Wilhelmsdorf (Württemberg) (dpa/lsw) - Eine Katze ist im Kreis Ravensburg von einem Unbekannten wohl mutwillig gequält und getötet worden. Das Tier sei am Dienstag in Wilhelmsdorf gefunden worden und habe «massive Verletzungen am Körper» aufgewiesen, teilte die Polizei mit. Spuren hätten ergeben, dass die Katze zuvor an einem anderen Ort getötet und bewusst am Fundort abgelegt worden sei. Bereits in der Vorwoche sei ebenfalls eine misshandelte tote Katze gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

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