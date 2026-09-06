Fußball

Kauczinski wird Cheftrainer in Sandhausen

In Sandhausen geht es schnell: Kurz nach der Trennung von Trainer Kevin Stotz wird der Nachfolger präsentiert.

Ex-Löwentrainer Markus Kauczinski ist nun Coach in Sandhausen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Ex-Löwentrainer Markus Kauczinski ist nun Coach in Sandhausen. (Archivbild)

Sandhausen (dpa) - Der frühere Zweitligist SV Sandhausen hat Markus Kauczinski als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der ehemalige Coach des TSV 1860 München folgt beim Südwest-Regionalligisten auf Kevin Stotz, der nach drei Niederlagen in Folge freigestellt wurde. 

Mit dem 56 Jahre alten Kauczinski setzt der SV Sandhausen auf einen routinierten Cheftrainer. Der gebürtige Gelsenkirchener stieg etwa mit dem Karlsruher SC und dem SV Wehen Wiesbaden in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Zuletzt betreute Kauczinski von Oktober 2025 bis Juni 2026 die Münchner Löwen.

Sandhausen ist nach fünf Spieltagen Tabellen-Drittletzter mit vier Punkten, zuletzt gab es ein 2:5 bei Hessen Kassel. Schon am Dienstag geht es im Stadion am Hardtwald gegen den Tabellen-Zweiten SGV Heilbronn-Freiberg.

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