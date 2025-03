Kaum Flächen für größere Gewerbeansiedlungen im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg mangelt es an Platz, um größere Unternehmen dauerhaft anzusiedeln. In der Größenordnung zwischen 50 und 100 Hektar gibt es lediglich zwei Flächen, die mittel- bis langfristig zur Verfügung stehen könnten, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. Insgesamt seien in der Flächendatenbank aktuell 640 Gewerbeflächen und -immobilien aufgezählt.