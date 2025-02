Kaum noch Steuererklärungen auf Papier in Hessen abgegeben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als 84 Prozent der Einkommenssteuererklärungen sind im vergangenen Jahr in Hessen digital eingereicht worden. Mit seiner Quote liege das Bundesland dabei über dem Bundesschnitt und habe zudem einen neuen eigenen Höchststand erreicht, teilte das hessische Finanzministerium mit. 2017 lag die Quote demnach noch bei rund 62 Prozent. Insgesamt seien 2024 in Hessen rund 2,3 Millionen Steuererklärungen eingereicht worden.