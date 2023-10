Kehlmann: Rushdie wichtigster Verteidiger der Freiheit

Frankfurt/Main (dpa) - Für den Schriftsteller Daniel Kehlmann ist Salman Rushdie «der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit». Kehlmann («Die Vermessung der Welt») hielt am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche die Laudatio auf den britisch-indischen Schriftsteller, der mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde.