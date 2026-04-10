Stuttgarter Frühlingsfest

Kein Aufschlag auf dem Wasen: Bierpreis soll stabil bleiben

Das Stuttgarter Frühlingsfest naht – und wer aufs Geld achten muss, kann zumindest beim Bierpreis etwas durchatmen. Es soll keine Überraschungen geben, sagen die Wirte.

Wirte führten in den vergangenen Jahren vor allem Materialengpässe und gestiegene Kosten für Personal und Energie als Gründe für die Preissteigerungen an.(Archiv) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Wirte führten in den vergangenen Jahren vor allem Materialengpässe und gestiegene Kosten für Personal und Energie als Gründe für die Preissteigerungen an.(Archiv)

Stuttgart (dpa/lsw) - Besucher auf dem Stuttgarter Frühlingsfest müssen zwar auch in diesem Jahr beim Biertrinken tief in die Tasche greifen. Der Preis für einen Liter im Festzelt soll aber auf dem Vorjahresniveau des Cannstatter Volksfests bleiben, das stets im Oktober gefeiert wird. 

«Zum Frühlingsfest werden die Wirte die Preise nicht anheben», sagte Festwirte-Sprecher Marcel Benz auf Anfrage. «Wir freuen uns alle aufs Fest. Aber wir wissen auch, dass die wirtschaftliche Lage viele Besucher zwingt, auf die Kosten zu schauen.» Für das Frühlingsfest hat bislang nur Benz den Bierpreis auf der Speisekarte vermerkt, er bleibt bei 14,90 Euro pro Liter. Am kommenden Montag (13. April/11.00) wollen Wirte und Veranstalter weitere Details zum Frühlingsfest bekanntgeben.

Beim Cannstatter Volksfest im vergangenen Herbst kostete eine Maß Bier bis zu 15,20 Euro, die günstigste lag bei 14,40 Euro. Vor etwas mehr als zehn Jahren waren es noch 9,80 Euro. 

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Billiger als beim Oktoberfest

Wirte führten in den vergangenen Jahren vor allem Materialengpässe und gestiegene Kosten für Personal und Energie als Gründe für die Preissteigerungen an. 

Auf dem Münchner Oktoberfest, das mit mehr als sechs Millionen Besuchern pro Jahr als das größte Volksfest der Welt gilt, kostete die Maß 2025 zwischen 14,50 und 15,80 Euro. Allerdings wird das Wiesn-Bier auch eigens für das Volksfest gebraut und ist mit etwa sechs Prozent Alkoholgehalt besonders stark. Die Stadt überprüft derzeit als Veranstalter, ob die von den Wirten kalkulierten Preise angemessen sind. 

Mindestens 1,5 Millionen Besucher erwartet

Das diesjährige Frühlingsfest beginnt mit dem traditionellen Fassanstich am Samstag kommender Woche (18. April/11.30) und dauert bis zum 10. Mai. Mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute laden auf das Areal am Neckar-Ufer. Erwartet werden etwa 1,5 Millionen Besucher, wie die Veranstalter mitteilen. Der Rest hängt stark vom Wetter ab. Im vergangenen Jahr waren offiziell 2,2 Millionen Menschen gezählt worden - Rekord.

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