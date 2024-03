Kein Aufschwung am hessischen Arbeitsmarkt erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundesarbeitsagentur will an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Zahlen für den hessischen Arbeitsmarkt im März vorlegen. Ein Aufschwung wurde nicht erwartet. Direktionschef Frank Martin hatte bei Vorlage der Februar-Zahlen gesagt, dass der saisonal übliche Aufschwung voraussichtlich erst nach Ostern eintreten werde. Im Februar waren in Hessen 195.795 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb vom Vormonat unverändert bei 5,6 Prozent. Im Februar 2023 hatte sie noch 5,2 Prozent betragen. In der aktuellen Statistik ist die Entwicklung bis zum Stichtag 13. März berücksichtigt.