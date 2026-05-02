Bundesliga

Kein Sonntags-Fußball im TV: Schmidt hat etwas anderes vor

Heidenheim muss morgen weiter zittern: Was machen St. Pauli und der VfL Wolfsburg? Gewinnen beide, geht's die 2. Liga. Was Heidenheims Coach machen wird, dürfte manch einen überraschen.

Die Spiele der Rivalen am Sonntag will sich Schmidt nicht anschauen. Foto: Harry Langer/dpa
Die Spiele der Rivalen am Sonntag will sich Schmidt nicht anschauen.

München (dpa) - Trainer Frank Schmidt will sich die beiden Sonntags-Spiele der Mitkonkurrenten des 1. FC Heidenheim im packenden Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga nicht anschauen. Er habe am Sonntag auch noch «was anderes vor», sagte der 52-Jährige dem Streamingdienst DAZN nach dem mitreißenden, aber für die Heidenheimer am Ende unglücklichen 3:3 beim alten und neuen deutschen Meister FC Bayern München: «Ich bin leider nicht daheim.»

Trotz des Punktes droht den Heidenheimern der vorzeitige Abstieg. Aktuell hat die Mannschaft von Schmidt 23 Zähler auf Platz 18. Der Tabellenvorletzte VfL Wolfsburg hat 25 Punkte und spielt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg. Der Tabellen-16. FC St. Pauli hat 26 Punkte und empfängt um 15.30 Uhr (DAZN) den FSV Mainz 05.

«Wahrscheinlich kommen sowieso Nachrichten rein», meinte Schmidt zum Geschehen am Sonntag: «Am liebsten ist mir, morgen kommen keine Nachrichten rein. Dann weiß ich: Es ist in den letzten beiden Spielen noch alles möglich.» Sollten Pauli und Wolfsburg jeweils gewinnen, wäre Heidenheim abgestiegen, weil die beiden Rivalen am letzten Spieltag noch gegeneinander antreten und mindestens einer dann punkten wird.

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