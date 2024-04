Kein Verbot von Deutschlandfahnen an Polizeiautos zur EM

Wiesbaden (dpa/lhe) - Anders als beispielsweise in Berlin wird es Polizisten in Hessen nicht offiziell verboten sein, Streifenwagen zur Fußball-Europameisterschaft mit Deutschlandfahnen zu dekorieren. Das hessische Innenministerium in Wiesbaden erklärte jedoch auf Anfrage: «Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte unterliegen im Einsatz grundsätzlich der Neutralitätspflicht.» Eine Vorschrift wie in Berlin sei in Hessen aktuell nicht geplant. Auch im Jahr 2006 habe es kein entsprechendes Verbot gegeben.