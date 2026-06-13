Kein Verzicht auf höhere Diäten im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Während die Diäten im Bundestag in diesem Jahr mit Blick auf die angespannte Haushaltslage nicht erhöht werden sollen, erhalten die Abgeordneten des hessischen Landtags von Juli an mehr Geld. Die Grundbezüge steigen wie geplant zum 1. Juli um 4,3 Prozent auf 10.362 Euro, wie aus dem Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Hessen hervorgeht.

Die Erhöhung ist per Gesetz an den Nominallohnindex des Vorjahres gekoppelt, der die Entwicklung der durchschnittlichen Nettoverdienste aller Arbeitnehmer in Hessen widerspiegelt.

Die monatliche Kostenpauschale der Parlamentarier beispielsweise für Büromaterial, Porto und Telefon steigt zum 1. Juli um 2,4 Prozent auf 1.544 Euro. Das Plus berechnet sich nach der Preisentwicklung in Hessen im Vorjahr. Für die alljährlichen Anhebungen dieser Summen sind in der laufenden Wahlperiode keine neuen Abstimmungen der Parlamentarier nötig. Grundlage ist das Abgeordnetengesetz.

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Hessisches Modell hatte Debatten über Diäten «beruhigt»

«Das hessische Indexmodell hat sich aus unserer Sicht bewährt, insbesondere weil es die zuvor häufig auftretenden Debatten über die Anpassung der Abgeordnetenbezüge im Hessischen Landtag erfolgreich beruhigt hat», teilte ein Sprecher der SPD-Fraktion für die schwarz-roten Regierungsfraktionen mit. Das Berechnungsmodell stelle sicher, dass die Grundentschädigung der Mitglieder des Landtags nachvollziehbar und transparent festgelegt werde. Bei der Bekanntgabe der Anpassung im Plenum habe keine Fraktion widersprochen.

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