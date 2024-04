Kein Zweifel an Vaterschaft nur wegen Dating-Plattform

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nur weil ein Paar sich über eine Dating-Plattform kennengelernt hat, leiten sich nicht zwingend Zweifel an einer Vaterschaft ab. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) am Dienstag festgestellt (Az.: 1 UF 75/22): Ein «nur möglicher, aber weder wahrscheinlicher noch bewiesener Mehrverkehr» reiche nicht aus, eine bewiesene Vaterschaft infrage zu stellen.

Nach einer Geschlechtsanpassung den behördlichen Eintrag «Vater» in «Mutter» ändern - das geht in Deutschland nicht. Und laut Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte ist das rechtens.

Eine Mutter verhindert, dass der Vater des gemeinsamen Sohnes rechtlich in der Rolle anerkannt wird. Nun landet der Fall am höchsten deutschen Gericht.

Die Wahrscheinlichkeit für die Vaterschaft sei so hoch, «dass sich daraus für den Senat ein Grad an Gewissheit ergibt, der Zweifeln an der Vaterschaft Schweigen gebietet», so das OLG. Die Zweifel des Mannes seien unbegründet: Allein aus der Tatsache, dass sich das Paar über ein Internetportal kennengelernt habe, könne man nicht schließen, dass die Mutter in der Empfängniszeit noch mit Anderen geschlechtlich verkehrt habe.