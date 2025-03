Keine DNA von vermisstem Feuerwehrmann an Stiefel gefunden

Offingen (dpa) - An einem in der Donau entdeckten Stiefel haben Ermittler keine Spuren des vermissten Feuerwehrmanns aus Offingen (Landkreis Günzburg) gefunden. Die Fachleute hätten zwar DNA an dem Stiefel festgestellt, diese stamme aber nicht vom zum Zeitpunkt seines Verschwindens 22-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. «Natürlich ist damit aber nicht auszuschließen, dass er diesen Stiefel mal getragen hat.»