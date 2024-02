Keine Spur zum Mord an Klaus Berninger: Ermittlungen ruhen

Wörth am Main (dpa) - Vor mehr als 33 Jahren stirbt der Bäckerlehrling Klaus Berninger aus Unterfranken gewaltsam - und bis heute ist der Mörder unbekannt. Nach gut zwei Jahren neuerlichen Ermittlungen hat die Polizei ihre Arbeit zu dem Fall vorerst wieder eingestellt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Dienstag mitteilten. Der von der Sonderkommission erhoffte Durchbruch sei ausgeblieben. Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh versprach aber: «Wenn es Ansätze für eine erneute Wiederaufnahme geben sollte, werden wir uns nicht scheuen, einen weiteren Versuch zur Aufklärung der Tat zu wagen.»

Der 16-jährige Klaus aus Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) war am 20. Dezember 1990 nach dem Besuch eines Jugendtreffs verschwunden. Drei Tage später fanden zwei Spaziergänger seine Leiche in einem Wald nahe der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze. Der Körper des Jungen wies Kampfspuren auf. Nach damaliger Erkenntnis starb er durch Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Werkzeug gegen den Hals.