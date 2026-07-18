Tödliche Attacke

Kelkheim gedenkt getöteter Frau nach Machetenangriff

Nach der tödlichen Attacke mit einer Machete in Kelkheim gedenken zahlreiche Menschen der getöteten Frau. Die Stadt zeigt sich tief betroffen.

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Frau in Kelkheim hat die Stadt der Getöteten gedacht. Foto: Helmut Fricke/dpa
Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Frau in Kelkheim hat die Stadt der Getöteten gedacht.

Kelkheim (dpa) - Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Frau in Kelkheim hat die Stadt der Getöteten gedacht. Etwa 400 Menschen nahmen laut Angaben der Stadt an der Gedenkstunde teil, darunter auch Vertreter von Polizei, Notfallseelsorge und Feuerwehr, die nach der Tat im Einsatz waren. «Die abscheuliche Gewalttat am vergangenen Dienstag in der Stadtmitte hat uns tief erschüttert», hieß es auf Instagram in der Einladung zur Gedenkstunde. 

Neben Bürgermeister Albrecht Kündiger und dem Ersten Stadtrat Dirk Hofmann nahmen auch die Pfarrer der evangelischen und katholischen Kirche am Gedenken teil und hielten Ansprachen, ebenso wie ein Vertreter der katholischen Kroatischen Gemeinde. Mit einem Bild wurde an die Getötete erinnert, zudem wurden auch Spenden gesammelt.

Verdacht des Mordes

Ein 60 Jahre alter Kroate soll am Dienstagabend seiner 58-jährigen Ehefrau mit einer Machete «mindestens 30 abgrenzbare Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Kopfes, Halses, Nackens und Oberkörpers zugefügt haben», wie die Staatsanwaltschaft am Tag nach der Tat mitgeteilt hatte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Zahlreiche Passanten wurden Zeugen des Angriffs. Die Ehefrau starb noch am Tatort. Der Mann habe «aus übersteigertem Besitzdenken und Eifersucht» gehandelt, so die Staatsanwaltschaft. Er sitzt wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trauer und Courage in Kelkheim: «Der Mut ist unglaublich»
Mutmaßlicher Mord

Trauer und Courage in Kelkheim: «Der Mut ist unglaublich»

Eine Frau wird mutmaßlich brutal ermordet. Drei junge Menschen greifen mutig ein, Dutzende andere werden Zeugen der Tat. Der Abend hat Kelkheim verändert.

17.07.2026

Bluttat in Kelkheim: Ehemann verweigert Aussage
Frau mit Machete getötet

Bluttat in Kelkheim: Ehemann verweigert Aussage

Eine Frau stirbt auf offener Straße vor Zeugen durch eine Machete. Der Ehemann wird unter Mordverdacht festgenommen. Er schweigt zu den Vorwürfen. Am Freitag könne es neue Informationen geben.

16.07.2026

Frau mit Machete getötet - Zeugen überwältigen Ehemann
Gewalttat

Frau mit Machete getötet - Zeugen überwältigen Ehemann

Eine Frau stirbt durch Dutzende Stiche und Schnitte, die ihr mit einer Machete zugefügt wurden. Zeugen rennen um ihr Leben - und überwältigen den Tatverdächtigen.

15.07.2026

Frau getötet: 30 Schnitte und Stiche mit Machete in Kelkheim
Bluttat im Taunus

Frau getötet: 30 Schnitte und Stiche mit Machete in Kelkheim

Eine Frau wird auf offener Straße getötet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft. Die Ermittler nennen auch ein Motiv.

15.07.2026

Mann nach Machetenangriff in Mannheim in Haft
Lebensgefährliche Verletzungen

Mann nach Machetenangriff in Mannheim in Haft

Ein 36-Jähriger überlebt knapp einen Machetenangriff – dank schneller Hilfe. Nun sitzt der Angreifer wegen versuchtem Totschlag in Haft.

28.11.2025