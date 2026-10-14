Keller: Schuster kann in Freiburg Ära wie Streich prägen

Freiburg (dpa) - Nach Meinung von Ex-Präsident Fritz Keller könnte Trainer Julian Schuster beim SC Freiburg eine ähnliche Ära prägen wie einst Christian Streich. «Davon bin ich vollkommen überzeugt», sagte der frühere Vereinsboss der Badener der Deutschen Presse-Agentur. «Vorausgesetzt, alle behalten die Geduld. Es werden auch mal wieder Rückschläge kommen.»

Die Freiburger sind nach fünf Spieltagen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Conference-League-Partie gegen den tschechischen Außenseiter FK Jablonec am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) wird für Schuster das 100. Pflichtspiel als SC-Trainer. Der frühere Mittelfeldspieler der Breisgauer folgte im Sommer 2024 auf Streich, der die Profis mehr als zwölf Jahre lang trainiert hatte - und setzte die bemerkenswerte Entwicklung der Südbadener nahtlos fort.

Foto: Tom Weller/dpa Julian Schuster steht vor seinem 100. Pflichtspiel als SC-Trainer. (Archivbild)

Trainertalent schon früh zu erkennen

«Einen Christian Streich kann man nie vergessen», sagte Keller. «Ihn damals zum Chef zu machen, war womöglich sogar der wichtigste Schritt in der Freiburger Trainerhistorie. Das hat gezeigt, wie viel Sinn es macht, auf selbst ausgebildete Trainer zu setzen.» Bei Schuster sei das nun nicht anders.

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«Er war vielleicht kein überragender Spieler, aber schon immer hochintelligent», sagte Keller über den 41-Jährigen. «Man konnte schon früh erkennen, was für ein Trainertalent da unterwegs ist. Er war schon immer top vorbereitet, hat schon immer total akribisch gearbeitet - aber nicht verbissen, sondern mit einer wahnsinnig sympathischen und mitreißenden Art.»