Kerkerbachtalbrücke wird am 19. Oktober gesprengt

Beselich-Heckholzhausen (dpa/lhe) - Eine ehemalige Brücke der Bundesstraße 49 bei Beselich-Heckholzhausen (Landkreis Limburg-Weilburg) wird am 19. Oktober gesprengt. Die 135 Meter lange und knapp 16 Meter hohe Brücke soll durch eine Sprengung der Brückenpfeiler zu Fall gebracht werden, wie ein Sprecher von Hessen Mobil am Mittwoch in einem Pressegespräch mitteilte. Aufgrund der Sprengladung in den Pfeilern soll sie «wie ein Zollstock zusammenklappen», hieß es.