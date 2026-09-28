Kriminalität

Kettensäge gestohlen, Baum gefällt - Täter gesucht

Die Polizei in Weil am Rhein rätselt. Ein oder mehrere noch unbekannte Täter haben sich mit einer Kettensäge ausgetobt - an einem Nussbaum.

Wegen eines gefällten Nussbaums ermittelt die Polizei in Weil am Rhein. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Wegen eines gefällten Nussbaums ermittelt die Polizei in Weil am Rhein. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Ein gefällter Nussbaum beschäftigt die Ermittler in Weil am Rhein (Kreis Lörrach): Ein oder mehrere unbekannte Täter hätten den 15 Meter hohen Baum auf einem Gartengrundstück gefällt, teilte die Polizei mit. Außerdem wurden mit der Säge eine Brombeerhecke und der Gartenzaun beschädigt.

Die Kettensäge sowie weiteres Werkzeug seien aus einer Gartenhütte auf dem Grundstück gestohlen worden - bei einem Einbruch. Die Tat passierte zwischen Donnerstag vorletzter Woche (17. September) und vergangenem Samstag.

Der Grund für die Aktion war zunächst unklar. Die Polizei tappe noch im Dunkeln, sagte ein Sprecher. Auch ob der Baum liegen gelassen oder das Holz abtransportiert wurde, war ihm zunächst nicht bekannt.

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