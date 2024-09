Kfz-Verband: Deutlich mehr Ladestationen für E-Autos

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Ladesäulen für E-Autos ist in Hessen in den vergangenen neun Monaten nach Angaben des Kfz-Landesverbandes stark gewachsen. Ein Plus von 25,2 Prozent auf insgesamt 11.621 Lademöglichkeiten, davon 2.312 Schnellladepunkte seit Jahresbeginn sei «ein unerwartet starkes Signal», erklärte der hessische Verbandspräsident Michael Kraft. «Die Infrastruktur wächst schneller als die Zahl der E-Autos», ergänzte er.