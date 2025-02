KI soll in Hessen bei Videoüberwachung helfen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Innenminister Roman Poseck plant den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Videoüberwachung im öffentlichen Raum. «Wir sind auch dabei, die Möglichkeiten zu nutzen, Künstliche Intelligenz in die Videoüberwachung in Hessen mit einzubeziehen», sagte der CDU-Politiker in Frankfurt.