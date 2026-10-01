«Kicker»: FC Bayern an Baumann-Verpflichtung interessiert

München (dpa) - Der FC Bayern München beschäftigt sich nach Informationen des «Kicker» mit einer Verpflichtung von Oliver Baumann. Der 36 Jahre alte Schlussmann der TSG Hoffenheim sei ein Kandidat für die Rolle als neue Nummer zwei des Rekordmeisters, wenn Jonas Urbig im kommenden Sommer die neue Nummer eins und Nachfolger von Manuel Neuer wird. Baumann gelte intern als Top-Lösung, hieß es.

Der Keeper, der bis zur WM die Nummer eins im Tor der DFB-Auswahl war, für die WM aber von Neuer verdrängt und vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für die aktuellen Länderspiele nicht berücksichtigt wurde, spielte vor Hoffenheim für den SC Freiburg.

Zweifel gebe es beim FC Bayern, ob Baumann für einen Wechsel auf die Aussicht verzichten würde, Karl-Heinz Körbel als Rekordspieler der Bundesliga abzulösen. Zum einstigen Frankfurter fehlen ihm noch 75 Partien.