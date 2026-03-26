Bundesliga

«Kicker»: Götze vor Vertragsverlängerung bei Eintracht

Mario Götze fühlt sich wohl bei Eintracht Frankfurt, auch wenn er in dieser Saison nicht regelmäßig spielt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus - einen Abschied soll es aber nicht geben.

Soll seinen Vertrag in Frankfurt verlängern: Mario Götze (Archivfoto). Foto: Harry Langer/dpa
Soll seinen Vertrag in Frankfurt verlängern: Mario Götze (Archivfoto).

Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Götze steht nach Informationen des «Kicker» vor einer Verlängerung seines Vertrages bei Eintracht Frankfurt. Demnach soll der WM-Final-Torschütze einen neuen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison bekommen. Götzes aktueller Vertrag läuft im Sommer aus. «Mario kann jungen Spielern Halt geben, ihnen auf und neben dem Platz zur Seite stehen. Er hat die Qualität, den letzten Ball zu spielen und Ruhe ins Spiel zu bringen», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche nach Angaben des «Kicker». 

Götze steht seit 2022 bei der Eintracht unter Vertrag, in dieser Saison kommt er nur unregelmäßig zum Einsatz. Auch bedingt durch Verletzungen stand er in der Bundesliga 18 Mal auf dem Platz, dazu kommen sieben Einsätze in der Champions League und einer im DFB-Pokal. In den drei vergangenen Spielen Frankfurts kam Götze nicht zum Einsatz, beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 stand er nicht im Kader.

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