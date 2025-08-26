Unfälle

Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A6

Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf der Autobahn - der Verkehr wird stark beeinträchtigt.

In Richtung Mannheim wurden mehrere Spuren der A6 nach dem Unfall gesperrt. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
In Richtung Mannheim wurden mehrere Spuren der A6 nach dem Unfall gesperrt. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Langer Stau nach Unfall auf A6
Rhein-Neckar-Kreis

Langer Stau nach Unfall auf A6

Auf der Autobahn 6 stoßen mehrere Fahrzeuge zusammen. Auf dem Weg zum Unfallort benötigen die Helfer dann selbst Hilfe.

05.08.2025

Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A5
Unfälle

Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A5

Auf der Autobahn 5 beim Homberg/Ohm kollidieren drei Fahrzeuge. Neun Menschen werden dabei verletzt.

26.07.2025

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A3
Kilometerlanger Stau

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A3

Ein Auto kollidiert mit einem Lkw auf der A3, der Fahrer des Autos wird schwer verletzt. Im Berufsverkehr kommt es zu einem kilometerlangen Stau.

28.05.2025

Unfälle und Stau zum Ferienbeginn im Südwesten
Verkehr

Unfälle und Stau zum Ferienbeginn im Südwesten

Der ADAC hatte im Vorfeld gewarnt: Autofahrer sollten am Wochenende auf den Straßen viel Zeit einplanen. Tatsächlich kam es zu Staus. Welche Autobahnen waren betroffen?

01.03.2025

Verkehrsunfall

Unfall auf der A81: Zwei Verletzte und kilometerlanger Stau

26.06.2023