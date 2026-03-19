Biberach

Kiloweise Drogen entdeckt – drei Männer in Haft

Bei Durchsuchungen im Raum Biberach finden Ermittler Kokain, Marihuana und mutmaßliche Drogenerlöse in Gold und Münzen. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Den Mänern wird Drogenhandel vorgeworfen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Den Mänern wird Drogenhandel vorgeworfen. (Symbolbild)

Biberach (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Raum Biberach mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt und drei mutmaßliche Dealer festgenommen. Ermittler durchsuchten Anfang März die Wohnungen eines 34 und 49 Jahre alten Verdächtigen und fanden dabei rund 1,25 Kilogramm Kokain sowie etwa 855 Gramm Marihuana, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Beide Männer kamen in Untersuchungshaft.

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Wenige Tage später wurde ein 27-jähriger mutmaßlicher Komplize nach seiner Rückkehr aus dem Ausland in einer Wohnung festgenommen. Vor Ort stellten Polizisten mutmaßliche Drogenerlöse in Gold und Münzen im Wert von rund 150.000 Euro sicher. Auch der 27-Jährige kam in Untersuchungshaft.

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