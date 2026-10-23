Trauerfall

Kimmich fehlt Bayern auch gegen Freiburg

Joshua Kimmich ist in tiefer Trauer. Deswegen fehlte der Bayern-Profi schon in der Königsklasse. Und auch am Wochenende in der Bundesliga wird er nicht auflaufen.

Joshua Kimmich muss einen Trauerfall in der Familie verkraften. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Joshua Kimmich muss einen Trauerfall in der Familie verkraften. (Archivbild)

München (dpa) - Der FC Bayern München muss laut einem Medienbericht weiter auf Mittelfeldspieler Joshua Kimmich verzichten. Demnach fehlt der Fußball-Nationalspieler wegen eines «Trauerfalls im engsten Familienkreis» auch am Sonntag im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg, wie Sky Sport berichtet. 

Zuvor hatte Kimmich (31) am Mittwoch schon das Duell in der Champions League daheim in der Allianz Arena gegen den FC Arsenal (2:2) verpasst. «Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich», hatte der deutsche Rekordmeister mitgeteilt.

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