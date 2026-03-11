Justiz

Kind auf Parkplatz angefahren: Mordprozess muss Motiv klären

Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz beginnt der Mordprozess. Das Gericht will klären, was an jenem Tag geschah – und vor allem auch, wie es so weit kommen konnte.

Die Anteilnahme nach dem tödlichen Vorfall war groß. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Anteilnahme nach dem tödlichen Vorfall war groß. (Archivbild)

Niedernhall (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines Jungen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Niedernhall (Hohenlohekreis) steht ein damals 18-Jähriger wegen Mordes vor Gericht. Er soll den zwölf Jahre alten Jungen im vergangenen Sommer überfahren und getötet haben - mit Absicht, wie die Staatsanwaltschaft glaubt. Bislang äußert sich der junge Angeklagte nicht zu den Vorwürfen. Das Landgericht Heilbronn hat elf Prozesstage eingeplant.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Deutsche soll den Jungen am 11. September nach einem Streit auf dem Parkplatz absichtlich mit seinem Auto verfolgt und angefahren haben. Das Kind war mit dem Fahrrad unterwegs und starb noch vor Ort, sein Freund und Begleiter blieb unverletzt. Ende Januar wurde Anklage wegen Mordverdachts erhoben; Angaben zu einem Motiv macht die Staatsanwaltschaft bislang nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kind auf Parkplatz totgefahren - Anklage wegen Mordes
Justiz

Kind auf Parkplatz totgefahren - Anklage wegen Mordes

Der Beschuldigte schweigt, die Hintergründe bleiben unklar. Was jetzt vor dem Landgericht Heilbronn auf ihn zukommen könnte.

27.01.2026

18-Jähriger schweigt nach tödlichem Streit auf Parkplatz
Vorfall auf Parkplatz

18-Jähriger schweigt nach tödlichem Streit auf Parkplatz

Trauer in Niedernhall: Nach dem tödlichen Vorfall auf einem Parkplatz dürfen die Eltern Abschied von ihrem zwölf Jahre alten Jungen nehmen. Der Verdächtige äußert sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

17.09.2025

Stilles Gedenken nach Tod auf Parkplatz - viele Fragen offen
Haftbefehl

Stilles Gedenken nach Tod auf Parkplatz - viele Fragen offen

Bei einer Laufveranstaltung am Wochenende in Niedernhall gedenken die Menschen des Zwölfjährigen, der von einem 18-Jährigen mit seinem Auto tödlich verletzt wurde. Viele Fragen sind noch offen.

14.09.2025

Trauer und Fragen nach Tod von Zwölfjährigem auf Parkplatz
Haftbefehl

Trauer und Fragen nach Tod von Zwölfjährigem auf Parkplatz

Warum fährt ein 18-Jähriger ein Kind mit dem Auto an? Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz in Niedernhall sind viele Fragen offen.

13.09.2025

Tödlicher Parkplatz-Streit: 18-Jähriger hatte Führerschein
Kriminalität

Tödlicher Parkplatz-Streit: 18-Jähriger hatte Führerschein

War es Totschlag oder sogar Mord? Nach dem Tod eines Kindes auf einem Parkplatz prüft die Staatsanwaltschaft die Hintergründe des Vorfalls. Inzwischen gibt es Einzelheiten zum Verdächtigen.

12.09.2025