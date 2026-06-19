Kind bei Unfall vor Freibad schwer verletzt
Vor einem Stuttgarter Freibad ist ein Dreijähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Dreijähriger ist vor dem Freibad Sillenbuch in Stuttgart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge am Freitagnachmittag die Rankestraße überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 44-Jährigen kam.
Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die Autofahrerin den Dreijährigen zu spät. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.