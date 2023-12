Kind klemmt Finger im Abflussgitter ein: Befreiungsaktion

Wiesbaden (dpa) - Eine Fünfjährige ist in Wiesbaden mit ihren Fingern im Abflussgitter einer Badewanne stecken geblieben. Rettungskräfte mussten das Kind am Montagabend befreien. Dafür trennten sie zunächst das Abflussrohr mit einem Seitenschneider ab, wie die Wiesbadener Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Weitere Versuche, die Finger aus dem Metallgitter zu holen, scheiterten jedoch zunächst. Das Kind sei schließlich in eine Klinik gebracht worden. Dort sei das Mädchen unter Vollnarkose gesetzt und das Sieb durchgeschnitten worden.