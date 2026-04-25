Einsatz in Kindergarten

Kind muss von Rettungsdienst aus Spielzeug befreit werden

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an, um einem Kind zu helfen: Es konnte seinen Finger nicht mehr aus einer Sandkastenform ziehen.

Das Kind steckte seinen Finger so tief in das Loch der Sandkastenform, dass die Feuerwehr anrücken musste. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Das Kind steckte seinen Finger so tief in das Loch der Sandkastenform, dass die Feuerwehr anrücken musste. (Symbolbild)

Filderstadt (dpa/lsw) - Ein vierjähriges Kind hat in einem Kindergarten in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Rettungsdiensteinsatz ausgelöst, weil sein Finger in einer Sandkastenform eingeklemmt war. Es steckte seinen Finger so tief in ein Loch in der Form, dass es ihn selbst nicht mehr herausziehen konnte. Das teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei wurden zu dem Einsatz gerufen. Das Kind konnte von dem Spielzeug befreit werden und wurde betreut, bis seine Mutter am Kindergarten eintraf.

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