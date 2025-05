Kind von Auto angefahren

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Ein Kind ist in Bad Vilbel beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren worden. Er sei einige Meter weit mitgeschleift worden, teilte die Polizei in Gießen mit. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Er hatte mit seinem Kinderroller am Dienstagmorgen auf einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollen und war dabei den Angaben zufolge vermutlich von dem Autofahrer übersehen worden.