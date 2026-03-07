Unfälle

Kind von überladenem Transporter erfasst und schwer verletzt

Ein Junge rennt beim Spielen auf die Straße, ein Transporter kommt nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Hätte der Unfall vermieden werden können?

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Gomaringen (dpa/lsw) - Ein Achtjähriger ist im Kreis Tübingen von einem überladenen Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei beim Spielen hinter einem parkenden Auto auf die Straße gerannt, teilte die Polizei mit. Der 29-jährige Fahrer des Transporters habe noch versucht, zu bremsen, habe das Kind jedoch letztlich mit seinem Fahrzeug erfasst. 

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte den Angaben nach fest, dass der Transporter überladen war. Ob der Unfall ohne die Überladung hätte vermieden werden können, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Wie stark der Transporter überladen war, teilte der Sprecher nicht mit.

