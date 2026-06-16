Kinder sitzen in qualmendem Fahrstuhl fest
Kurze Aufregung am Rathausplatz in Allensbach: Kinder stecken in einem Aufzug fest. Die Feuerwehr rückt an, um zu helfen.
Allensbach (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat zwei Kinder aus einem Fahrstuhl in Allensbach (Kreis Konstanz) befreit. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, war der Fahrstuhl an einem Museums- und Büchereigebäude auf dem Rathausplatz kurz nach dem Losfahren stehengeblieben und es hatte zu qualmen begonnen.
Die Kinder drückten daraufhin den Notfallknopf. Es soll dann auch wieder aufgehört haben zu qualmen. Einsatzkräfte rückten an, befreiten die Kinder und stellten vor Ort weder Rauch noch Feuer fest. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen. Ursache war laut Feuerwehr ein technischer Defekt. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Samstagabend.