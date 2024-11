Kinderärzte: Auffrischungsimpfungen nicht vergessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Kinderärzte in Hessen sehen Nachholbedarf bei dem Impfstatus hessischer Kinder – insbesondere wenn Auffrischungsimpfungen nötig sind. «Vor allem das Thema Masern muss wieder mehr in den Fokus rücken», sagte Ralf Moebus, Landesverbandsvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzt*innen (BVKJ) in Hessen, der Deutsche Presse-Agentur. Die Impfbereitschaft habe in den Corona-Jahren abgenommen.