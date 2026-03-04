Buntes

Kinderleiche im Fluss? Polizei fischt Puppe aus der Mümling

Eine Spaziergängerin macht einen «grausigen» Fund. Doch nach einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr können alle schnell aufatmen.

Glücklicherweise stellte sich der Fund schnelle als Spielzeugpuppe und nicht als Kinderleiche heraus. Foto: -/Polizei Südhessen/dpa
Glücklicherweise stellte sich der Fund schnelle als Spielzeugpuppe und nicht als Kinderleiche heraus.

Breuberg (dpa) - Eine zunächst vermutete «grausige» Entdeckung hat eine Spaziergängerin im südhessischen Breuberg gemacht. Wie die Polizei berichtete, entdeckte die Frau am Ufer des Flusses Mümling unweit der Landesgrenze zu Bayern die Umrisse eines menschlichen Körpers in der Größe eines Kindes. Sie erkannte zudem eine Hand, die aus dem Wasser ragte und alarmierte die Einsatzkräfte.

Polizei und Feuerwehr gaben am Fundort schnell Entwarnung: Es handelte sich um eine Spielzeugpuppe. Die Einsatzkräfte fischten die Puppe am Dienstagnachmittag aus dem Wasser und brachten sie zur Entsorgung in den Bauhof der Stadt im Odenwaldkreis. Woher die Spielzeugpuppe stammte und wem sie gehörte, war nicht bekannt.

