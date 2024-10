Kinderpornografie: Polizei durchsucht Duisburger Wohnung

Duisburg (dpa) - Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie haben Spezialkräfte der Polizei eine Wohnung in Duisburg durchsucht. Ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sagte, die Maßnahme am Montag sei erforderlich gewesen, um Datenträger unverschlüsselt sicherzustellen und auf Beweisrelevanz sichten zu können. Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen mehrere Menschen aus mehreren Bundesländern. Mehr sage er nicht, um weitere Ermittlungsmaßnahmen nicht zu gefährden.