Kinderwagen brennt in Stuttgarter Mehrfamilienhaus
Ein brennender Kinderwagen sorgt für einen Feuerwehreinsatz. Bewohner müssen mitten in der Nacht ins Freie. War es Brandstiftung?
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Brand im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Nord ist in der Nacht ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, drangen dichter Rauch und Flammen aus dem Erdgeschoss, während Bewohner die Einsatzkräfte alarmierten. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Einige Anwohner wurden den Angaben zufolge ins Freie gebracht, während andere in ihren Wohnungen blieben, erklärte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Alle Bewohner konnten nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder zurück in ihre Räume.