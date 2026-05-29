Basketball

Kirchheim siegt: Neue Hoffnung für Basketball Löwen

Bleiben Braunschweigs Basketballer doch erstklassig? Die Chancen stehen nicht schlecht.

Hauptgesellschafter Dennis Schröder darf auf einen nachträglichen Klassenerhalt der Basketball Löwen Braunschweig hoffen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Hauptgesellschafter Dennis Schröder darf auf einen nachträglichen Klassenerhalt der Basketball Löwen Braunschweig hoffen. (Archivbild)

Gießen (dpa) - Die Basketball Löwen Braunschweig können auf einen Klassenerhalt durch die Hintertür hoffen. Weil die Kirchheim Knights in der Zweiten Liga Pro A das Finale erreicht, aber keine Lizenz für die Basketball-Bundesliga beantragt haben, könnte der sportliche Absteiger aus Niedersachsen von einer Wildcard profitieren.

Dafür müssten die Braunschweiger, die die Saison auf Platz 17 abgeschlossen hatten, eine Gebühr in Höhe von rund 800.000 Euro bezahlen. Zuvor müsste die Gesellschafterversammlung der BBL GmbH darüber entscheiden, ob es eine Wildcard geben soll. Das gilt als wahrscheinlich.

Braunschweig will Wildcard

Trotz der hohen Kosten würden die Braunschweiger, bei denen NBA-Star Dennis Schröder Hauptgesellschafter ist, sich um eine Wildcard bemühen. «Das Teilnahmerecht an der BBL hat einen hohen Wert, während der Abstieg unkalkulierbare Risiken mit sich bringt», sagte Braunschweigs Geschäftsführer Nils Mittmann der «Braunschweiger Zeitung».

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Dank eines 89:85 setzte sich Kirchheim in der Halbfinalserie gegen die Gießen 46ers mit 3:1 durch. Im Finale um die Zweitliga-Meisterschaft geht es gegen Phoenix Hagen oder die Eisbären Bremerhaven. In dieser Halbfinalserie steht es 2:2. Da beide Clubs eine Lizenz für die Erste Liga beantragt haben, steigt der Sieger dieser Serie in die Bundesliga auf.

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