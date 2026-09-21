Obsternte

Kirschernte im Südwesten fällt besonders üppig aus

Kirschen satt im Südwesten: Baden-Württemberg fährt eine deutlich überdurchschnittliche Ernte ein. Auch bei den Birnen fällt die Bilanz erfreulich aus.

Obstbaubetriebe in Deutschland können in der Summe ein gutes Kirschenjahr bilanzieren. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Obstbaubetriebe in Deutschland können in der Summe ein gutes Kirschenjahr bilanzieren. (Archivbild)

Wiesbaden/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Obstbauern in Baden-Württemberg haben in diesem Jahr eine besonders gute Süßkirschenernte eingefahren. Mit 19.100 Tonnen lag die Erntemenge um 16,7 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Milde Temperaturen im Frühjahr und weniger Frostschäden hatten den Bäumen gute Bedingungen beschert. 

Baden-Württemberg ist das größte Anbauland für Süßkirschen in Deutschland. Auf rund 2.600 Hektar werden die Früchte hier angebaut. Bundesweit kamen die Betriebe auf 48.500 Tonnen Süß- und Sauerkirschen. Das waren 7,8 Prozent mehr als im Zehnjahresdurchschnitt und 3,0 Prozent mehr als im Vorjahr.

Südwesten ist auch bei Sauerkirschen im Plus

Der Zuwachs bei der bundesweiten Kirschernte ging auf Süßkirschen zurück. Deren Ernte lag deutschlandweit mit 38.900 Tonnen um 16,2 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Regional zeigten sich deutliche Unterschiede. Während die Ernte in Baden-Württemberg überdurchschnittlich ausfiel, lag sie in Rheinland-Pfalz mit 2.000 Tonnen um 37,2 Prozent unter dem Zehnjahresschnitt.

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Auch bei Sauerkirschen fiel die Ernte im Südwesten überdurchschnittlich gut aus. Mit 2.800 Tonnen wurde in Baden-Württemberg der Zehnjahresdurchschnitt um 38,1 Prozent übertroffen. Damit lag das Land vor Rheinland-Pfalz mit 2.100 Tonnen und Thüringen mit 1.500 Tonnen. Rheinland-Pfalz ist das Bundesland mit der größten Anbaufläche für Sauerkirschen.

Gute Aussichten auch für Birnen

Auch bei Birnen rechnen die Obstbaubetriebe in diesem Jahr mit einer überdurchschnittlichen Ernte. Nach ersten vorläufigen Schätzungen dürften bundesweit 40.900 Tonnen zusammenkommen. Das wären 7,7 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, aber 3,3 Prozent weniger als im ertragsstarken Vorjahr.

Bedeutendstes Anbauland für Birnen ist ebenfalls Baden-Württemberg. Auf rund 860 Hektar wird hier voraussichtlich eine Ernte von 18.600 Tonnen erwartet. Das entspricht 45,4 Prozent der deutschen Birnenernte. Im Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt wäre das ein Plus von 28,1 Prozent.

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