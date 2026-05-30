Kita brennt - hoher Sachschaden
Mülltonnen auf einem Schulgelände fangen Feuer, dann weiten sich die Flammen auf die Kindertagesstätte aus. Was den Brand auslöste, ist noch unklar.
Hanau (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Kindertagesstätte in Hanau ist ein Schaden von geschätzt 300.000 Euro entstanden. Zunächst waren am Freitag auf dem Gelände einer benachbarten Schule im Stadtteil Kesselstadt Mülltonnen in Brand geraten, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Die Flammen griffen demnach schnell auf Fassade und Dach der Kita über. Verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge verhindern, dass weitere Gebäude im Umfeld zu Schaden kommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes.