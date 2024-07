Kitz bei Mäharbeiten getötet: Strafverfahren eingestellt

Der 26 Jahre alte Angeklagte gab in dem Prozess an, der Eigentümer der Wiese in Wehrheim habe ihm vor Beginn der Mäharbeiten im Frühjahr 2021 zugesichert, dass die Fläche vorab mit einer Drohne abgesucht worden sei. Dies bestätigte der Eigentümer in seiner Zeugenaussage. Er gab allerdings auch an, dass dies eine Fehlinformation gewesen sei. Erst später habe er erfahren, dass die Drohne die betreffende Wiese nicht überflogen habe.