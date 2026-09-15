Prozessbeginn

Klage gegen Lidl-App: Gericht entscheidet am 29. September

Die Verbraucherzentrale sieht in der Rabatt-App des Lebensmittelhändlers Lidl eine Diskriminierung einiger Kunden. Der Verband hat nun geklagt. Eine Entscheidung soll bald verkündet werden.

Die Verbraucherzentrale klagt gegen Lidl. (Archivbild) Foto: Philip Dulian/dpa
Die Verbraucherzentrale klagt gegen Lidl. (Archivbild)

Brandenburg an der Havel (dpa) - Im Prozess um Rabatte auf der App des Lebensmittelhändlers Lidl hat das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel am ersten Prozesstag keine Entscheidung gefällt. Ein Verkündungstermin sei aber für den 29. September anberaumt, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sieht in den Rabatt-Apps eine Diskriminierung und hat deshalb gegen den Discounter Lidl und dessen «Lidl Plus»-App geklagt.

Sie monieren, dass ältere, behinderte oder jüngere Menschen benachteiligt würden, da sie entsprechende Geräte oder Apps häufig nicht nutzen könnten oder dürften. Die Verbraucherschützer gingen deswegen auch gegen die Discounter Netto und Penny vor. Diese Klagen wurden jedoch unter anderem wegen fehlender Belege abgewiesen. Die Urteile sind bislang nicht rechtskräftig. Eine Revision wurde zugelassen. Nun muss sich der Bundesgerichtshof mit dem Thema befassen. Ein Verhandlungstermin steht bislang nicht fest. 

Lidl verteidigte die App. «Die kostenlose Lidl Plus-App ist ein freiwilliges, zusätzliches Angebot, mit dem unsere Kunden über die regulären Filialpreise hinaus von weiteren Preisvorteilen und digitalen Services profitieren können», sagte ein Sprecher des Unternehmens. «Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns nicht zu laufenden Gerichtsverfahren äußern.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Für Händler und Kunden sind die Apps eine Art Tauschgeschäft. Angemeldete Kunden erhalten vielfach exklusive Vorteile. Im Gegenzug gewinnen die Händler - im besten Fall - treuere Kunden sowie deren Daten. So können sie das Kaufverhalten besser analysieren, die Zielgruppen gezielter ansprechen und womöglich auch Kaufentscheidungen beeinflussen. Händler wie Lidl und Rewe kennen ihre Kunden aus Sicht von Branchenexperten deshalb womöglich besser.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was Rabatt-Apps so beliebt macht – und was kritisiert wird
Lebensmitteleinkauf

Was Rabatt-Apps so beliebt macht – und was kritisiert wird

Rabatt-Apps versprechen exklusive Sparvorteile. Verbraucherschützer sehen genau darin eine Benachteiligung. Ein großer Teil der Kunden nutzt die Apps, hat daran jedoch oft auch etwas auszusetzen.

14.09.2026

Klage gegen App-Rabatte bei Penny abgewiesen
Streit um Rabatt-Apps

Klage gegen App-Rabatte bei Penny abgewiesen

Der Discounter Penny lockt in seiner App mit zusätzlichen Rabatten, aber nur für angemeldete Kunden. Verbraucherschützer halten das für ungerecht. Vor Gericht unterliegen sie nun jedoch erneut.

16.04.2026

Netto darf weiter Extra-Rabatte in App anbieten
Prozessbeginn

Netto darf weiter Extra-Rabatte in App anbieten

In den Apps von Supermarktketten und Discountern erhalten angemeldete Kunden zusätzliche Angebote, andere nicht. Ist das ungerecht? Ein Gericht weist eine Klage von Verbraucherschützern ab.

18.03.2026

Streit um Lidl-App: Verbraucherzentrale will vor BGH ziehen
Bezahlen mit Daten?

Streit um Lidl-App: Verbraucherzentrale will vor BGH ziehen

Millionen nutzen die «Lidl Plus»-App. Verbraucherschützer klagten, weil die Nutzung ihrer Meinung nach nicht kostenlos ist - bislang erfolglos. Nun sollen die Richter in Karlsruhe entscheiden.

06.10.2025

Verbraucherschützer klagen gegen Lidl-App
Verbraucher

Verbraucherschützer klagen gegen Lidl-App

Verbraucherschützern ist das digitale Bonusprogramm von Lidl ein Dorn im Auge. Das ist ihre Kritik.

04.04.2025