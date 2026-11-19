Klaudia Laksa ist neue Württemberger Weinkönigin
Von der Besigheimer Weinprinzessin zur Königin für ganz Württemberg: Klaudia Laksa will junge Menschen für Wein begeistern. Die Wahl wurde zum Duell, denn eine Bewerberin zog ihre Kandidatur zurück.
Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Die bisherige Besigheimer Weinprinzessin Klaudia Laksa ist die neue Württemberger Weinkönigin. Die 24-Jährige aus dem Landkreis Ludwigsburg wurde am Abend in Lauffen am Neckar zur 61. Württemberger Weinhoheit gewählt. Vanessa Fischer aus Ditzingen wurde Weinprinzessin.
Jennifer Matthies aus Talheim hatte ihre Kandidatur kurzfristig aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Damit standen noch zwei Bewerberinnen zur Wahl.
Laksa folgt auf Natalie Schäfter aus Bretzfeld (Hohenlohekreis), die bislang als Weinkönigin die Weine und die Winzer Württembergs vertreten hat. Die neue Königin wirbt seit einem Jahr als Besigheimer Weinprinzessin für den Wein. Dabei sammelte sie bereits Erfahrungen mit Weinpräsentationen und Auftritten vor Publikum.
Weinwissen selbst angeeignet
Laksa absolviert ein Masterstudium mit Fachrichtung Kindheitspädagogik. Ihr Wissen über Wein eignete sie sich nach Angaben des Weinbauverbands Württemberg eigenständig an - durch Weinproben und Fachlektüre. Aufgewachsen ist sie inmitten der Weinberge, ihre Begeisterung für den Weinbau entwickelte sich demnach früh.
Besonders verbunden fühlt sie sich den terrassierten Steillagen und den Hessigheimer Felsengärten, auf die sie von ihrem Wohnort aus blickt. Ihre Begeisterung möchte sie nun laut Verband über Besigheim hinaus vermitteln. Vor allem junge Menschen will sie für die Vielfalt und Qualität württembergischer Weine gewinnen und ihnen den Weinbau als Kulturgut der Region näherbringen.
Weinprinzessin will schwäbische Kultur vermitteln
Die neue Weinprinzessin Fischer ist 25 Jahre alt und studiert Weinmarketing und Management an der Hochschule Heilbronn. Zuvor absolvierte sie eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Erfahrungen sammelte sie auch bei einem Praktikum in der österreichischen Südoststeiermark. Sie möchte Regionalität und schwäbische Kultur vermitteln sowie den Zusammenhalt der Weinbranche stärken.
Gewählt wurden die beiden bei einer öffentlichen Krönungsveranstaltung in der Stadthalle in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn).