Klausel greift: Vertrag von VfB-Keeper Bredlow verlängert
Das Arbeitspapier von Fabian Bredlow in Stuttgart gilt nun ein Jahr länger. Der 31-Jährige fühlt sich wohl - auch in der Konstellation mit seinem jungen Torhüter-Kollegen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Vertrag von Torhüter Fabian Bredlow beim VfB Stuttgart hat sich um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der Fußball-Bundesligist und der Schlussmann hatten eine entsprechende Klausel beim Erreichen einer bestimmten Anzahl an Pflichtspielen vereinbart. In der laufenden Saison kam Bredlow bislang neunmal für den VfB zum Einsatz.
«Es ist bekannt, wie wohl ich mich beim VfB fühle und wie sehr ich auch in Zukunft meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zeit leisten möchte», sagte der 31-Jährige in einer Clubmitteilung. «Im Torhüterteam treiben wir uns gegenseitig zur optimalen Leistung an und unterstützen uns gegenseitig - diesen Umgang schätze ich sehr.»
Bredlow spielt seit 2019 für die Stuttgarter. In dieser Saison ist er offiziell die Nummer zwei hinter Youngster Dennis Seimen. Da das Eigengewächs lange Zeit verletzt ausfiel und zudem behutsam aufgebaut werden soll, steht Bredlow aber dennoch häufig in der Startelf. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) sind die Schwaben in der Bundesliga beim FC Schalke 04 zu Gast.