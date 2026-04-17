Klausel verhindert Einsatz: Fürth ohne Will gegen Darmstadt
Die SpVgg Greuther Fürth kämpft gegen den Abstieg. Im Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Darmstadt müssen die Franken auf Paul Will verzichten. Der Grund findet sich in dessen Vertrag.
Fürth (dpa/lby) - Die abstiegsbedrohte SpVgg Greuther Fürth muss in ihrem Heimspiel gegen Aufstiegskandidat SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Paul Will verzichten. Die Franken haben den 27-Jährigen Anfang des Jahres von dem direkten Zweitligarivalen ausgeliehen. Bei den Verhandlungen habe man «in den sauren Apfel» beißen müssen, berichtete Trainer Heiko Vogel von einer Klausel im Vertrag des Spielers. Anders hätten ihn die Fürther gar nicht erst verpflichten können.
Will hat sich zu einer Stütze der Mannschaft entwickelt. «Es verändert die Statik unseres Spiels. In unserem Kader ist er einzigartig mit dem, was er bietet», sagte Vogel über das Fehlen des Profis.
Die Fürther sind als Tabellenvorletzter punktgleich mit dem 15. Nach drei Spielen ohne Sieg wächst der Druck. «Ich habe einen tiefen Glauben in die Qualität meiner Offensivspieler», versicherte Vogel vor dem Heimspiel, in dem er «Gelassenheit im Kopf» seiner Spieler forderte.