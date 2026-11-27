Klavierbauer Sauter strauchelt und stellt Insolvenzantrag
Eine der ältesten Klaviermanufakturen Deutschlands kämpft ums Überleben: Sauter will Produkte und Standort erhalten. Wie stehen die Chancen nach dem Insolvenzantrag?
Spaichingen (dpa/lsw) - Die Carl Sauter Pianofortemanufaktur aus Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist ins Trudeln geraten und hat einen Insolvenzantrag gestellt. «Stark gestiegene Kosten und eine anhaltend schwache Nachfrage haben diesen Schritt unausweichlich gemacht», teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Lutz mit. Gründe für den Schritt wurden nicht genannt. Üblicherweise stellen Firmen einen Insolvenzantrag, wenn sie zahlungsunfähig sind, dies droht oder wenn sie überschuldet sind.
Sauter ist nach Unternehmensangaben die älteste Pianofortemanufaktur der Welt und baut Klaviere sowie Flügel. Zuvor hatte die «Neue Rottweiler Zeitung» berichtet.
Marke soll erhalten bleiben
Gegründet 1819, hat Sauter eine der längsten Traditionen unter den deutschen Klavierbauern. «Jetzt gilt es, die Möglichkeiten des Insolvenzverfahrens zu nutzen, um das Unternehmen neu und zukunftsfähig aufzustellen», sagte Geschäftsführer Christian Hott der Mitteilung zufolge. «Unser Ziel ist es, die Marke, die Produkte und den Standort zu erhalten und die Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Fortführung zu schaffen.»
Der Insolvenzantrag wurde den Angaben nach am 20. November gestellt - zuständig ist das Amtsgericht Rottweil. Wie es genau um Sauter steht, wurde nicht mitgeteilt. Auch ist unklar, wie viele Menschen bei dem Unternehmen beschäftigt sind. Fragen dazu wurden nicht beantwortet.