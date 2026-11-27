Spaichingen (dpa/lsw) - Die Carl Sauter Pianofortemanufaktur aus Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist ins Trudeln geraten und hat einen Insolvenzantrag gestellt. «Stark gestiegene Kosten und eine anhaltend schwache Nachfrage haben diesen Schritt unausweichlich gemacht», teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Lutz mit. Gründe für den Schritt wurden nicht genannt. Üblicherweise stellen Firmen einen Insolvenzantrag, wenn sie zahlungsunfähig sind, dies droht oder wenn sie überschuldet sind.

Sauter ist nach Unternehmensangaben die älteste Pianofortemanufaktur der Welt und baut Klaviere sowie Flügel. Zuvor hatte die «Neue Rottweiler Zeitung» berichtet.

Marke soll erhalten bleiben

Gegründet 1819, hat Sauter eine der längsten Traditionen unter den deutschen Klavierbauern. «Jetzt gilt es, die Möglichkeiten des Insolvenzverfahrens zu nutzen, um das Unternehmen neu und zukunftsfähig aufzustellen», sagte Geschäftsführer Christian Hott der Mitteilung zufolge. «Unser Ziel ist es, die Marke, die Produkte und den Standort zu erhalten und die Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Fortführung zu schaffen.»

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