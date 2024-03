«Kleine Plauze»: Ben sieht sich nicht als typischer Jesus

Kassel (dpa) - Moderator und Sänger Ben Blümel («Engel») spielt im RTL-Musical «Die Passion» Jesus - optisch hält er sich aber nicht für eine klassische Besetzung der Rolle. «Ich bin optisch eigentlich nicht der typische Jesus, würde ich sagen. Ich habe eine kleine Plauze», sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Auch habe er nicht so viele Haare wie sein Vorgänger in der Rolle des Heilands, Sänger Alexander Klaws (40). «Es hätte also rein vom Äußeren her viele andere Menschen gegeben, die besser zu dieser Rolle gepasst hätten», sagte Blümel. «Aber ich wurde gefragt - und dann habe ich irgendwann «ja» gesagt.» Er freue sich nun sehr auf die Inszenierung. «So eine Show in dieser Größe ist Champions League», sagte er.