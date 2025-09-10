Unfälle Kletterwand stürzt ein - zwei Kinder verletzt Zwei Mädchen klettern an einer mobilen Kletterwand. Plötzlich stürzt diese ein. 10.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sebastian Gollnow/dpa Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfälle Motorradfahrer stürzt bei Aarbergen – schwer verletzt Ein 28-Jähriger verliert auf der B54 bei Aarbergen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Der Mann wird schwer verletzt, ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. 31.08.2025 Unfälle Gleitschirmflieger stürzt bei Landung ab - schwer verletzt Von einem Startplatz für Gleitschirmflieger beobachtet ein Mann einen Absturz. Er wählt sofort den Notruf. 19.07.2025 Unfälle Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt Vermutlich ein Fahrfehler beim Rückwärtsfahren ist der Auslöser für einen Traktorunfall. Der Fahrer stürzt mitsamt Traktor einen Hang hinab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach. 20.06.2025 Unfälle Betrunkener Radler stürzt mit Bierflaschen - schwer verletzt Mit alkoholischem Nachschub angetrunken auf einem Fahrrad unterwegs: ein Fall für Polizei und Rettungskräfte. 21.07.2024 Rettungshubschrauber-Einsatz Mädchen erleidet Stromschlag beim Klettern auf Güterwaggon Schwerer Unfall auf einem Güterbahnhof: Ein Mädchen klettert auf einen Bahnwaggon und fasst an die Oberleitung. Durch den Stromschlag wird das Kind durch die Luft geschleudert. 01.07.2024