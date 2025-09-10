Unfälle

Kletterwand stürzt ein - zwei Kinder verletzt

Zwei Mädchen klettern an einer mobilen Kletterwand. Plötzlich stürzt diese ein.

Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer stürzt bei Aarbergen – schwer verletzt
Unfälle

Motorradfahrer stürzt bei Aarbergen – schwer verletzt

Ein 28-Jähriger verliert auf der B54 bei Aarbergen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Der Mann wird schwer verletzt, ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.

31.08.2025

Gleitschirmflieger stürzt bei Landung ab - schwer verletzt
Unfälle

Gleitschirmflieger stürzt bei Landung ab - schwer verletzt

Von einem Startplatz für Gleitschirmflieger beobachtet ein Mann einen Absturz. Er wählt sofort den Notruf.

19.07.2025

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt
Unfälle

Traktor stürzt Hang hinab: Fahrer schwerst verletzt

Vermutlich ein Fahrfehler beim Rückwärtsfahren ist der Auslöser für einen Traktorunfall. Der Fahrer stürzt mitsamt Traktor einen Hang hinab. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach.

20.06.2025

Betrunkener Radler stürzt mit Bierflaschen - schwer verletzt
Unfälle

Betrunkener Radler stürzt mit Bierflaschen - schwer verletzt

Mit alkoholischem Nachschub angetrunken auf einem Fahrrad unterwegs: ein Fall für Polizei und Rettungskräfte.

21.07.2024

Mädchen erleidet Stromschlag beim Klettern auf Güterwaggon
Rettungshubschrauber-Einsatz

Mädchen erleidet Stromschlag beim Klettern auf Güterwaggon

Schwerer Unfall auf einem Güterbahnhof: Ein Mädchen klettert auf einen Bahnwaggon und fasst an die Oberleitung. Durch den Stromschlag wird das Kind durch die Luft geschleudert.

01.07.2024