Trockenheit in Hessen

Klimawandel trifft wichtige Grünanlagen in der Stadt

Es wird trockener und es gibt mehr Hitzephasen: Städte wie Frankfurt und Kassel kämpfen mit steigenden Bewässerungskosten und Personalmangel bei der Pflege ihrer Grünanlagen.

Rasenflächen werden in Frankfurt meist nicht gewässert. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Rasenflächen werden in Frankfurt meist nicht gewässert.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erholung in schattigen Parks ist bei Hitze wie in den vergangenen Tagen besonders wichtig, doch Trockenheit und Hitze treibt den Stadtverwaltungen mit Blick auf ihre Grünanlagen den Schweiß auf die Stirn. Denn der Aufwand zur Bewässerung steigt immer weiter an.

In Hessens größter Stadt Frankfurt etwa werden ausschließlich junge Bäume gegossen, wie Christian Dienst vom Grünflächenamt sagt. Dies sind aktuell rund 8.000 Bäume auf rund 1.600 Hektar. «Ohne Wasser würden die Bäume nicht überleben», sagt Dienst. Sie bekommen pro Gießgang rund 200 Liter. Wie häufig sie gegossen werden, hängt vom Wetter ab. 

Kosten habe sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt

Die Kosten der Bewässerung steigen immer mehr: In Frankfurt waren es 2021 187.000 Euro, 2022 bereits 361.000 und 2025 schon 447.000 Euro. «Hier zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels», sagt Dienst. Hintergrund ist auch, dass die Jungbäume nun bis zum fünften Jahr gegossen werden, früher reichten die ersten beiden Jahre. 

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So hält es auch Kassel im Norden des Landes. Die Stadt berichtet von einem erheblichen Anstieg des Bewässerungsbedarfs in den vergangenen Jahren. «Der Bewässerungszeitraum hat sich insgesamt vergrößert, sodass von April bis teilweise in den Oktober hinein gewässert werden muss. Die Anzahl der Mitarbeiter sowie Bewässerungsfahrzeuge musste verdoppelt werden», sagt ein Stadtsprecher.

In Kassel rechnet man aktuell mit Schäden an der Vegetation und dem Verlust von Bäumen: «Es müsste eigentlich deutlich mehr gewässert werden, aufgrund fehlender personeller und finanzieller Ressourcen kann dies jedoch nicht erfolgen», sagt der Stadtsprecher.

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