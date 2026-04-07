Immer weniger Betriebe

Klimawandel und Kosten: Hessens Kirschbauern unter Druck

Steigende Kosten, Extremwetter und neue Schädlinge setzen Hessens Kirschbauern zu. Warum viele Betriebe vor einer ungewissen Zukunft stehen und was der Bauernverband jetzt fordert.

Hessens Kirschbauern kämpfen mit steigenden Kosten und Wetterextremen. (Symbolfoto) Foto: Swen Pförtner/dpa
Hessens Kirschbauern kämpfen mit steigenden Kosten und Wetterextremen. (Symbolfoto)

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Steigende Personalkosten, Extremwetter, Schädlinge: Die Kirschbauern in Hessen stehen nach Einschätzung des Hessischen Bauernverbands vor großen Herausforderungen. «Insbesondere der Mindestlohn ist ein großes Problem, da die Kirschen in der Regel von Hand gepflückt werden», erklärte die Sprecherin des Verbands, Marie-Claire von Spee.

Ein weiteres Problem seien Extremwetterereignisse, die durch den Klimawandel häufiger zu werden schienen. Dazu zählten etwa Spätfröste. Wenn diese die Blüte ungeschützt treffen, führe das zum Totalausfall. Hagelschlag zerstöre die Blüten, Fruchtansätze oder die erntereifen Früchte meist vollständig. Starkregen bringe während der Reife die Früchte zum Platzen, die dadurch verderben würden. 

Neue Schädlinge durch Klimawandel

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Außerdem führt der Klimawandel zur Ausbreitung neuer Schädlinge», erläuterte von Spee. Eine weitere Herausforderung seien in dieser Hinsicht sinkende Pflanzenschutzmittelzulassungen, welche die Kirschen auf einem qualitativ hochwertigen Niveau schützen. 

Auch der hohe Dieselpreis dürfte sich laut von Spee spürbar auf die obstanbauenden Betriebe auswirken. «Aber wohl geringer als beispielsweise in Ackerbaukulturen.»

Immer weniger Betriebe

All diese Faktoren würden dazu führen, dass sich immer weniger Betriebe für den Anbau von Kirschen entscheiden. «Vor allem, wenn teure Investitionen anstehen, wird der Kirschanbau gegebenenfalls nicht weitergeführt», sagte von Spee. «Was den Betrieben helfen würde, wäre ein klares Bekenntnis der Verbraucher zu deutschen beziehungsweise hessischen Kirschen an der Ladentheke sowie bessere politische Rahmenbedingungen.» 

In Hessen spielen vor allem drei Anbaugebiete eine große Rolle: das «Kirschenland» rund um Witzenhausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis, Wiesbaden-Frauenstein und Friedberg-Ockstadt, das «Kirschendorf» in der Wetterau.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klimawandel machte Extremwetter viel wahrscheinlicher
Bericht für 2025

Klimawandel machte Extremwetter viel wahrscheinlicher

Hitzewellen, Dürrephasen und Überflutungen: Dutzende Regionen weltweit wurden 2025 von Extremwetter heimgesucht. Ein Bericht zeigt, wie sehr der Klimawandel dazu beitrug.

30.12.2025

Verband erwartet steigende Kosten für Bestattungen
Friedhöfe

Verband erwartet steigende Kosten für Bestattungen

Beerdigungen werden immer teurer, das gilt zum einen für die Bestattung, zum anderen für die Grabstätte. Angehörige wünschen sich zunehmend pflegeleichte Lösungen, wie eine Umfrage zeigt.

25.10.2025

Dehoga: Steigende Mitarbeiterkosten werden Problem
Gaststätten und Restaurants

Dehoga: Steigende Mitarbeiterkosten werden Problem

Steigende Preise, weniger Gäste, gedämpfte Hoffnung: Hessens Gastronomie sieht sich wachsenden Kosten und schwindender Nachfrage gegenüber.

10.05.2025

Hessens Kirschbauern zunehmend unter Druck
Landwirtschaft

Hessens Kirschbauern zunehmend unter Druck

Frost im Frühling, Starkregen in der Reifezeit, steigende Lohn- und Energiekosten: Hessens Kirschbauern machen vielfältige Probleme zu schaffen. Hat der Anbau trotzdem eine Zukunft?

16.04.2025

Klimakrise

Land: Geld für Waldbesitzer im Kampf gegen Extremwetter

Stürme und Dürre machen Bäume anfälliger für Schädlinge wie Borkenkäfer. Auf dem Weg zu klimaresistenteren Wäldern hilft Hessen Kommunen und Privatleuten mit Millionen. Auch nach dem Regierungswechsel?

28.12.2023