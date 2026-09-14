Klimawandel verändert Hessens Vogelzug

Gießen (dpa/lhe) - Durch die zunehmend milderen Temperaturen hat sich der Vogelzug in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. «Manche Arten ziehen später, legen kürzere Strecken zurück oder bleiben zunehmend hier», sagt Simon Thorn von der Staatlichen Vogelschutzwarte in Gießen mit Blick auf die laufende Vogelzug-Saison.

Als ein Beispiel nannte er die kleine Mönchsgrasmücke, die hier immer häufiger überwintere. Auch die Weißstörche seien keine Fernreisenden mehr, die sich wie früher im ruhigen Segelflug weit bis nach Afrika treiben ließen - bereits in Frankreich oder Spanien sei Schluss. Der spektakuläre Zug der Kraniche, die in großen Schwärmen auch über Hessen ziehen, starte ab Ende September, Hauptreisezeit sei für sie der Oktober.