Klingbeil sieht konstruktive Gespräche zur Commerzbank

Bangkok (dpa) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sieht konstruktive Gespräche mit der italienischen Großbank Unicredit über wichtige Bedingungen bei der angestrebten Übernahme der Commerzbank. Die Position der Bundesregierung mit Blick auf den Standort Frankfurt, die Interessen der Beschäftigten und die Mittelstandsfinanzierung sei bekannt, sagte der SPD-Politiker am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. Da habe er «keine verhärteten Fronten wahrgenommen, sondern glaube, dass all diese Dinge sich auch im Miteinander gut angehen lassen».

Klingbeil sagte, nach einem «sehr konstruktiven Auftakt» in seinem Gespräch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel seien jetzt die Teams im Austausch. «Ich finde auch, dass das da konstruktiv weitergeht.» Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hatte, hält noch gut 13 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär.

Der Bund will betriebsbedingte Kündigungen bei dem Dax-Konzern mit seinen weltweit rund 40.000 Vollzeitkräften verhindern und zudem erreichen, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzt.

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EZB gibt Unicredit grünes Licht

Die Unicredit hatte erst am Donnerstagabend verkündet, dass sie grünes Licht von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank für die Übernahme der Commerzbank bekommen habe. Man habe die Genehmigung erhalten, die Schwelle von 30 Prozent der Kapitalbeteiligung an der Commerzbank zu überschreiten und den Anteil ohne Obergrenze weiter zu erhöhen, teilte die Unicredit mit.