Banken

Klingbeil sieht konstruktive Gespräche zur Commerzbank

Seit zwei Jahren bereitet die Unicredit eine Übernahme der Commerzbank vor - zuerst aggressiv, inzwischen laufen Verhandlungen. Nun gibt es grünes Licht der EZB. Der Bund sieht konstruktive Gespräche.

Finanzminister Klingbeil sieht «keine verhärteten Fronten» in Gesprächen mit der Unicredit. Foto: Soeren Stache/dpa
Finanzminister Klingbeil sieht «keine verhärteten Fronten» in Gesprächen mit der Unicredit.

Bangkok (dpa) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sieht konstruktive Gespräche mit der italienischen Großbank Unicredit über wichtige Bedingungen bei der angestrebten Übernahme der Commerzbank. Die Position der Bundesregierung mit Blick auf den Standort Frankfurt, die Interessen der Beschäftigten und die Mittelstandsfinanzierung sei bekannt, sagte der SPD-Politiker am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. Da habe er «keine verhärteten Fronten wahrgenommen, sondern glaube, dass all diese Dinge sich auch im Miteinander gut angehen lassen».

Klingbeil sagte, nach einem «sehr konstruktiven Auftakt» in seinem Gespräch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel seien jetzt die Teams im Austausch. «Ich finde auch, dass das da konstruktiv weitergeht.» Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hatte, hält noch gut 13 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär.

Der Bund will betriebsbedingte Kündigungen bei dem Dax-Konzern mit seinen weltweit rund 40.000 Vollzeitkräften verhindern und zudem erreichen, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

EZB gibt Unicredit grünes Licht

Die Unicredit hatte erst am Donnerstagabend verkündet, dass sie grünes Licht von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank für die Übernahme der Commerzbank bekommen habe. Man habe die Genehmigung erhalten, die Schwelle von 30 Prozent der Kapitalbeteiligung an der Commerzbank zu überschreiten und den Anteil ohne Obergrenze weiter zu erhöhen, teilte die Unicredit mit.

In trockenen Tüchern ist die Übernahme aber noch nicht: Die EU-Kommission will als Wettbewerbsbehörde voraussichtlich bis zum 16. November über die Übernahmepläne der Unicredit für die Commerzbank entscheiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unicredit: EZB genehmigt Übernahme von Commerzbank-Anteilen
Bankenaufsicht

Unicredit: EZB genehmigt Übernahme von Commerzbank-Anteilen

Seit zwei Jahren pirscht sich die Unicredit an die Commerzbank heran. Mit einem Übernahmeangebot im Sommer verfehlte sie eine Mehrheit nur knapp. Nun gibt die EZB-Aufsicht den Italienern grünes Licht.

15.10.2026

Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank
Übernahmeringen

Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank

Unicredit-Chef Orcel will die Commerzbank nach einem Medienbericht möglichst schon Anfang 2027 übernehmen und Vorstandschefin Bettina Orlopp absetzen. Die Reaktion des Bundes fällt deutlich aus.

29.09.2026

Klingbeil pocht auf Bedingungen für Commerzbank-Übernahme
Banken

Klingbeil pocht auf Bedingungen für Commerzbank-Übernahme

Eine Übernahme der Commerzbank rückt näher. Jetzt hatte Unicredit-Chef Orcel einen wichtigen Termin im Berliner Regierungsviertel.

14.09.2026

Klingbeil lädt Unicredit-Chef zu Gespräch über Commerzbank
Ringen um Übernahme

Klingbeil lädt Unicredit-Chef zu Gespräch über Commerzbank

Die italienische Großbank Unicredit hat sich schon fast die Hälfte an der Commerzbank gesichert. Nun kommt auf politischer Ebene Bewegung in das Übernahmerennen.

27.08.2026

Klingbeil: Erwarten, dass Unicredit Übernahmeversuch aufgibt
Ringen um Commerzbank

Klingbeil: Erwarten, dass Unicredit Übernahmeversuch aufgibt

Die Unicredit lässt in Sachen Commerzbank-Übernahme nicht locker. Gerade sind die Italiener zum größten Anteilseigner des Dax-Konzerns aufgestiegen. Die Bundesregierung hat dazu eine klare Meinung.

10.07.2025